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Malatya'da endişelendiren vaka artışı! Harita 15 günde kırmızıya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 16:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı'nın ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Malatya'daki yoğunluğu gösteren harita, 15 günde yeşilden kırmızıya döndü.

Malatya'da endişelendiren vaka artışı! Harita 15 günde kırmızıya döndü

Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 salgınında riskli bölgeleri gösterdiği ‘Hayat Eve Sığar’ mobil uygulamasında Malatya’daki değişim korkutuyor. Koronavirüs yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren uygulamada özellikle merkez mahallelerde 15 gün öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında vaka sayılarının ciddi oranda arttığı görülüyor.

Merkezin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerde de vaka sayısının arttığı Malatya’da bayram öncesi ve sonrası vaka sayılarında artış olduğu görülüyor. Koronavirüs yayılımın en çok son zamanlarda artan düğün, nişan gibi organizasyonların artması, sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmamasından kaynaklandığı düşünülüyor.

VALİLİK YENİ KARARLAR ALDI

Malatya’da Aydın Baruş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu da yeni tedbir kararları almıştı. Bu kapsamda kentteki düğün ve cenaze gibi organizasyonlarda yemek ve her türlü ikramı yasaklayan İl Hıfzıssıhha Kurulu son olarak ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama getirerek saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarını ve her türlü düğün, nişan, kına, cenaze gibi organizasyonlara da katılımlarını yasakladı.

Malatyalılar ise yeniden sokak kısıtlamalarının gelmesinden yana olduklarını söyledi. Birçok vatandaş, tedbirlere uyulmadığını ifade ederek virüsün kontrol altına alınması için sokağa çıkma kısıtlamalarının da yeniden getirilmesi gerektiğini belirtti. (İHA)

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