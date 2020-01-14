Malatya'da eşyaları ters olarak dizayn edilen ev adeta baş döndürüyor

Birçok ilde daha önce açılan ters evleri gören Malatyalı genç girişimci Metehan Alp, Doğu’da da bir ilk olan bu ilginç konsepti memleketinde açmaya karar verdi. İstiklal Mahallesi’ndeki bir evi konsepte uygun olarak dizayn eden Alp, Malatya’ya özgü ev gereçlerini ters olarak monte ettirdi. İçeri girenlerin ‘Bu işte bir terslik var’ dediği konsept özellikle gençlerin büyük ilgisini çekiyor. Baş döndüren ters eve belli bir ücret karşılığında giren ziyaretçiler, buradan çektikleri sıra dışı fotoğraflarla sosyal medya hesaplarını süslüyor.

Malatya ile ters ev konseptini tanıştıran girişimci Metehan Alp, nostaljik konsept ile yapmaya karar verdikleri evin Doğu Anadolu’da ilk ve Malatya’da olmayan bir uygulama olduğunu söyledi. Malatya’ya özgü ev eşyalarını kullandıkları eve yoğun talep olduğunu söyleyen Alp, “Özellikle gençlerin ve çocukların ilgisini çok çekiyor. Hafta sonları yoğunluğumuz oluyor. İnsanlar arayıp rezervasyon yapıyorlar. Bundan sonrası inşallah güzel olur” dedi.

İl dışından da ziyaretçilerinin olduğunu söyleyen Alp, “Vatandaşlar ilk başta içeri girdiklerinde başlarının döndüğünü söylüyorlar. Ama fotoğraflarını çekip ters çevirince tavandan sarktıklarını görünce çok eğleniyorlar. Artık değişen dünyada Malatyamızın da ayak uydurduğunu göstermeye çalışıyoruz. Burayı gören insanların bazıları şaşırıyor bazıları da biz il dışında görmüştük işte fotoğraflarını gördük hep gitmek istiyorduk ama gidemedik düşüncesi ile gelen insanlarda oluyor” şeklinde konuştu.