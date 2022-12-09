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Malatya'da feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

09.12.2022 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da bir otomobil ile ticari aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Malatya'da feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Koşu Mahallesi’nde dün akşam saat 23.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yüzüncü Yıl Caddesi üzerinde seyir halinde olan O.Ç. yönetimindeki otomobil ile R.A. idaresindeki ticari araç çarpıştı.

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Kazada araç sürücüleri ile birlikte M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Malatya

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