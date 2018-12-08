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Malatya’da feci kaza! Karakol komutanı hayatını kaybetti, eşi ve çocukları yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2018 19:59 | Son Güncelleme

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Kaan Şafak'ın (42) kullandığı otomobil TIR'ın altında kaldı. Kaan Şafak hayatını kaybederken, eşi Serap Erçin ile çocukları Kerem Aykan (6) ve Kuzey Emir Şafak (4) yaralandı.

Malatya’da feci kaza! Karakol komutanı hayatını kaybetti, eşi ve çocukları yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Adıyaman karayolunun Sürgü Mahallesi çıkışında meydana geldi. Kaan Şafak yönetimindeki 03 PC 620 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 LM 069 plakalı TIR'ın altına girdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri Kaan Şafak'ın öldüğünü belirlerken, yaralanan Serap Erçin Şafak ile çocukları Kerem ve Kuzey ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisini başlanan yaralılardan Serap Erçin'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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Hayatını kaybeden astsubayın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)


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Malatya trafik kazası Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Kaan Şafak

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