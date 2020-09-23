Malatya'da feci kaza! Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı aracı bu hale geldi

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu trafik bölge müdürlüğü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinde gelen B.G. idaresindeki otomobil, önünde seyir eden M.K. yönetimindeki hafif ticari aracın köpeğe çarpmamak için yapmış olduğu manevra sonrasında kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak dururken, araç sürücü yaralandı. Kaza sonrası ise araç hurdaya döndü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı sürücü Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

