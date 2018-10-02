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Malatya'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 09:23 | Son Güncelleme

Malatya'da aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin karıştığı kazada, araçlardan biri ikiye bölündü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi Öğretmenevi önünde meydana gelen kazada, M.A.K. idaresindeki otomobil ile aynı istikamete ilerleyen N.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile iki araçta yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ...

M.A.K.'nın kullandığı otomobilin ikiye bölündüğü kazada M.A.K. ile N.A.,H.Ç. hafif şekilde yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken,hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgi inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Malatya trafik kazası

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