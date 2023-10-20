Malatya’da feci ölüm! Kullandığı iş makinesinin altında kaldı

Olay, Yazıhan ilçesi Ambarcık Mahallesi D-875 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede karayollarına ait iş makinesiyle çalışma yapan Mehmet Sarı (48) silindirin açılan kapısında aşağı düştü.

Düşme sonrası iş makinesinin üzerinde geçtiği şahıs ağır yaralanırken, durumun fark edilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yazıhan İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Sarı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sarı’nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)





