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Malatya'da gece saatlerinde korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.11.2024 07:09
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Malatya sallanmaya devam ediyor. Gece 01.58'de merkez üssü Battalgazi olan bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 10.52 km olarak açıkladı.

Malatya'da gece saatlerinde korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 01.58’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.52 kilometre olarak ölçüldü.

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