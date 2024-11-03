Malatya'da gece saatlerinde korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 2, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-11-03
Saat:01:58:30 TSİ
Enlem:38.15222 N
Boylam:38.585 E
Derinlik:10.52 km
Detay:https://t.co/BGJTB916CB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 01.58’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.52 kilometre olarak ölçüldü.