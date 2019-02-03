HABER

Malatya'da hareketli dakikalar! Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 02:37 | Son Güncelleme

Malatya'da 5 katlı bir otele pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Malatya'da hareketli dakikalar! Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Olay Battalgazi ilçesine Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Efendi sokakta bulunan bir otelinin önüne gelen bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle otele rast gele ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda otelin camlarına çok sayıda saçma isabet ederken şans eseri olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet tüfek kartuşu buldu.

Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Sesi duyan dışarı fırladı! Şoke eden görüntü!Sesi duyan dışarı fırladı! Şoke eden görüntü!
Otomobil takla attı: 2'si çocuk, 5 yaralıOtomobil takla attı: 2'si çocuk, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya pompalı tüfek silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Galatasaray'a 3 kötü haber birden!

Galatasaray'a 3 kötü haber birden!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sesi duyan dışarı fırladı! Apartmanın otoparkında şoke eden görüntü!

Sesi duyan dışarı fırladı! Şoke eden görüntü!

Çanakkale'de korkunç olay! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bursa'da genç çiftin darp edilmesi olayında flaş gelişme! 2 polis gözaltına alındı

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Adana'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Hamile kadın öldü, bebeği...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.