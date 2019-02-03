Malatya'da hareketli dakikalar! Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Olay Battalgazi ilçesine Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Efendi sokakta bulunan bir otelinin önüne gelen bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle otele rast gele ateş açtı.
Açılan ateş sonucunda otelin camlarına çok sayıda saçma isabet ederken şans eseri olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet tüfek kartuşu buldu.
Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)
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