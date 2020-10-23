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  4. Malatya'da hareketli gece! İnşaat çatısında intihara kalkıştı, polis engelledi

Malatya'da hareketli gece! İnşaat çatısında intihara kalkıştı, polis engelledi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2020 00:35 | Son Güncelleme

Malatya'da, inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkıp intihar girişiminde bulunan Mesut K., polisler tarafından engellendi.

Malatya'da hareketli gece! İnşaat çatısında intihara kalkıştı, polis engelledi

Olay, akşam saatlerinde Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkan Mesut K., sorunları olduğu için atlayacağını söyledi. Çatının uç noktasına kadar giden Mesut K.'yı görenler durumu polise bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Mesut K.'yı ikna etmek için konuşmaya başladı. Polisler, ikna etmek için konuştuğu Mesut K.'yı dalgınlığından yararlanarak kolundan tutarak geri çekti. Daha önce de intihar girişimlerinde bulunduğu öğrenilen Mesut K., binadan indirilerek polis merkezine götürüldü.

DHA

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