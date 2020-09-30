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Malatya'da heyecanlandıran keşif! 1300 yıllık mezar taşı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2020 09:53 | Son Güncelleme

Malatya'da Göktürk alfabesiyle 'Neng ölesi' yazılı olan 1300 yıllık mezar taşı bulundu. Üzerinde 'Her şey fanidir' yazdığı öğrenilen mezar taşı koruma altına alındı.

Malatya'da heyecanlandıran keşif! 1300 yıllık mezar taşı bulundu

Onar Mahallesi'nin kurucusu Şeyh Hasan Onar'ın türbesinin yanındaki mezarlıkta bulunan Göktürk alfabeli mezar taşı, Onay Kültür Merkezi Eski Eserler Odası'nca koruma altında tutuluyor. Üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Neng ölesi' yani 'Her şey fanidir' yazan mezar taşının yanı sıra 21 mezar taşı da aynı odada korunuyor. Taşların üzerindeki güneş ve yıldıza benzeyen figürler de dikkat çekiyor. Odada gün yüzüne çıkarılabilecek çocuk, kadın, erkek mezar taşları da koruma altında bulunuyor.

'HER ŞEY FANİDİR' DİYOR

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi, emekli arkeolog İsmail Kaygusuz, mezar taşlarında 1982'de öğrencileriyle gelip, araştırma yaptıklarını belirterek, "O dönemde Şeyh Hasan Onar dedenin mezarlığında bulundu. Bunların hepsini çıkardık, temizledik ve buraya getirdik. Bunların arasında bir de Göktürk alfabesinin harfleriyle yazılmış damga bulundu. Bu damga Bayat Boyu'nun bir çeşitlemesi. Bayat Boyu damgaları Divanu Lugati't-Türk'te de var. Onunla karşılaştırdım ve en yakını Bayat Boyu'na ait olduğunu tespit ettik. Bu yazıt değil. 1300'lü yıllarda Şeyh Hasan Onar geliyor. O zamanlar kullanılmış, bu bir oymak, bu onun damgası. Üzerinde 'Neng ölesi' yazıyor yani 'Her şey fanidir' anlamına geliyor. Fakat diğer Bayat Boyu damgalarında ve kaya boyu damgalarında her birinin bir anlamı var. Onlar farklı" dedi.

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DHA

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