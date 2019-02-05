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Malatya'da iki aile birbirine girdi! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 04:30 | Son Güncelleme

Malatya'da akraba olan iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada baba-oğul yaralandı. Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahalllesi'nde meydana geldi.

Malatya'da iki aile birbirine girdi! Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile bireyleri M.T.K.,M.K. ile M.B. Şehit Sami Kibriz Sokakta karşılaştı.İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Bıçakların kullanıldığı kavgada M.K. ile oğlu M.T.K. aldıkları bıçak darbesi sonucu yaralandı.Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Çevrede geniş güvenlik önemli alan polis ekipleri baba ve oğlunu bıçakla yaralayan M.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alınırken olay yerinde bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

M.T.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kavga

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