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Malatya'da iki ilçede eğitime kar engeli!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 09:36 | Son Güncelleme

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin tamamı ile Akçadağ ilçelerinin bazı mahallelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Malatya'da iki ilçede eğitime kar engeli!

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, yaptığı açıklamada kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Doğanşehir ilçesindeki okulların tamamının tatil edildiğini söyledi.

İKİ İLÇEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA

Tatlı, Akçadağ ilçesinde ise Kozluca, Kürecik, Esenbey ve Levent mahallelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini ifade etti.

Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise eğitime ara verilmesinin yanı sıra hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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Akçadağ Doğanşehir eğitime kar engeli Malatya

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