Malatya'da inşaatta facia! 3 işçi yaşamını yitirdi, yaralıların durumu ağır

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saray Bosna Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşatta henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen vinç işçilerin üzerine düştü.

3 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayda ilk belirlemelere göre Fatih Kızılkaya, Mesut Gündoğan ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybederken, 2 işçi ise ağır yaralandı.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Vali Hulusi Şahin ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar olay yerine gelerek bilgi aldı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

