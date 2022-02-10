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Malatya'da iş adamına evinin önünde silahlı saldırı

10.02.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bir iş adamına evinin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bacağından yaralanan iş adamı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri de saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

Olay dün akşam saatlerinde Malata Yeşilyurt İlçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, işyerini kapattıktan sonra Saltanat Sokak’ta bulunan ikametine yaya olarak ilerleyen H.K.’ye (48) ikametine ulaşmak üzere iken bölgede park halinde olan bir aracın yanında bekleyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

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SOKAK ORTASINDA BACAĞINDAN VURULDU

Açılan ateş sonucu sol bacağına isabet alan H.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, olayın şüphelisi yaya olarak bölgeden kaçarak uzaklaştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan H.K. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Yaralı H.K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde kendisine seslenen tanımadığı bir kişinin daha sonra ateş açtığını belirttiği öğrenildi.

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Olay yerinde inceleme yapan ekipler 4 adet boş kovan bulurken, olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya silahlı saldırı
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