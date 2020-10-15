HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya'da işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Malatya'da işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 09:27 | Son Güncelleme

Malatya'da, fabrika işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Malatya'da işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Kaza, sabah saatlerine Hatunsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan M.H.K.'NIN yönetimindeki midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor 20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor
Erdoğan imzaladı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildiErdoğan imzaladı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
En Çok Okunan Haberler
Kabakçıoğlu'nun ölümüyle ilgili Başsavcılık'tan açıklama
Kabakçıoğlu'nun ölümüyle ilgili Başsavcılık'tan açıklama
Çok istedik ama olmadı...
Çok istedik ama olmadı...
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kızıltepe Uluçayır Fosil-2 doğal sit alanı, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (15 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
DEAŞ’ın sözde Türkiye emirinin fedaisi intikam yemini etmiş
DEAŞ’ın sözde Türkiye emirinin fedaisi intikam yemini etmiş
Azerbaycan duyurdu: Ermenistan cepheden çekilmek zorunda kaldı
Ermenistan cepheden çekildi
Dünya genelinde en fazla koronavirüs testini Çin yaptı
Dünya genelinde en fazla koronavirüs testini Çin yaptı
Feci kaza! Kontrolden çıkan araç spin atıp direğe çarptı, sürücü içinden fırladı
Feci kaza! Sürücü araçtan fırladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.