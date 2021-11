Malatya’da kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya, Elazığ, Adıyaman son depremler listesi

4,7 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'nın Pütürge ilçesinde artçı sarsıntılar yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü; yaşanan depremleri an be an paylaşıyor. Malatya'daki depremin Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman gibi çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

MALATYA’DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de ilk etapta 5 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü, 4,8 olarak güncelledi.

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ…

2021.11.12 12:26:01 38.3915 38.8115 5.0 -.- 2.0 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel

2021.11.12 12:19:13 38.3210 38.8250 5.0 -.- 4.9 5.0 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2021.11.12 12:19:13)

2021.11.12 11:57:18 37.9157 32.1025 4.3 -.- 2.9 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.12 10:54:07 41.2197 41.7875 17.7 -.- 2.2 -.- FISTIKLI-(ARTVIN) İlksel

2021.11.12 10:48:59 37.5967 29.1733 0.0 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2021.11.12 10:47:19 38.0852 33.0147 0.0 -.- 1.8 -.- KATRANCI-KARATAY (KONYA) İlksel

2021.11.12 09:48:19 36.9600 28.3397 10.3 -.- 1.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.11.12 08:31:47 36.3625 27.1350 8.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 06:45:57 35.1360 23.1788 15.9 -.- 4.1 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 06:17:06 38.6377 39.5055 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel

2021.11.12 05:14:49 40.8472 28.2863 15.9 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2021.11.12 04:29:13 37.8618 32.0643 5.5 -.- 2.1 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.12 03:37:13 39.6678 27.6673 7.7 -.- 2.1 -.- HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR) İlksel

2021.11.12 03:08:46 37.0155 28.2245 1.7 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 03:06:20 39.0163 26.7812 12.4 -.- 2.1 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) İlksel

2021.11.12 02:32:06 34.0978 33.6047 8.9 -.- 3.7 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 02:15:29 40.8375 28.2838 14.1 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.11.12 02:02:05 36.3012 27.3903 12.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 01:58:14 38.2578 35.9285 8.5 -.- 1.8 -.- IMAMKULLU-TOMARZA (KAYSERI) İlksel

2021.11.12 01:33:20 36.4642 27.1107 6.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 01:22:06 36.9763 28.1268 13.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 01:15:57 38.8330 26.3975 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.11.12 00:13:47 36.3310 27.3765 7.0 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel