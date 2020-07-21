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Malatya'da kafede oturanlara motosikletten ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 23:28 | Son Güncelleme

Malatya'da, bir kafede oturan 3 kişiye, motosiklette bulunan kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet İbiş (40) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Polis ekiplerince saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Malatya'da kafede oturanlara motosikletten ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Uçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kafede oturan Mehmet İbiş, Ferdi A. ve Yunus H.'yi gören kimliği belirlenemeyen kişiler motosikletle yanlarına yanaşıp tabancayla ateş açtı. Kafede oturan 3 arkadaş, tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Mehmet İbiş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis, çok sayıda boş kovanı toplayarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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