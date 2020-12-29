HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya'da kan donduran olay! Uyuşturucu bağımlısı adam eşini başından vurdu

Malatya'da kan donduran olay! Uyuşturucu bağımlısı adam eşini başından vurdu

29.12.2020 20:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Malatya'da kan donduran olay! Uyuşturucu bağımlısı adam eşini başından vurdu

Malatya'da çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan uyuşturucu bağımlısı Mehmet Taş (40), eşi Selda Taş’ı (38) başından tabancayla vurarak öldürdü. Mehmet Taş, sorgulandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, sabaha karşı Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Taş ile eşi Selda Taş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Taş, eşini tabancayla başından vurdu. Selda Taş, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesi üzerine çevredekiler polisi aradı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Selda Taş, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Koca Mehmet Taş ise, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğünde sorguya alınan ve üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan Mehmet Taş’ın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile görüştü

"BABAM ANNEMLE SÜREKLİ KAVGA EDİYORDU"

Anneleri gözleri önünde öldürülen çiftin 3 çocuğu, polise babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını anlatarak, "Babamız uyuşturucu kullanırdı. Babam, annemle sürekli kendisini aldattığı şüphesiyle kavga ediyordu" dediler.

TUTUKLANDI

Eşi Selda Taş’ı başından vurarak öldürdükten sonra polisler tarafından yakalanan Mehmet Taş, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kocası tarafından öldürülen Selda Taş ise Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Kılıçdaroğlu'ndan Aylin Sözer ve Selda Taş cinayetlerine tepkiKılıçdaroğlu'ndan Aylin Sözer ve Selda Taş cinayetlerine tepki
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması! Çin aşısı yola çıktı

Bakan Koca duyurdu! Çin aşısı yola çıktı

Kılıçdaroğlu'ndan Aylin Sözer ve Selda Taş cinayetlerine tepki

Kılıçdaroğlu'ndan Aylin Sözer ve Selda Taş cinayetlerine tepki

Giresun’da 5 askerin şehit olduğu menfezin yerine yapılan köprü hizmete açılıyor

5 askerin şehit olduğu noktaya inşa edilmişti! Hizmete açılıyor

Rize Emniyet Müdürü Verdi, kapsamlı FETÖ operasyonu öncesi şehit edilmiş

Rize Emniyet Müdürü Verdi, kapsamlı FETÖ operasyonu öncesi şehit edilmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile görüştü

Erdoğan'dan Hırvatistan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.