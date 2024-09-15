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  4. Malatya'da kaza: 1'i polis 4 kişi yaralandı

Malatya'da kaza: 1'i polis 4 kişi yaralandı

15.09.2024 07:08
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Malatya'da sivil polis aracı ile cipin karıştığı trafik kazasında 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı.

Malatya'da kaza: 1'i polis 4 kişi yaralandı

Kaza, 01.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, Yeni Bahar Caddesi istikametinden gelen cip, sürücünün kontrolünden çıkarak yön levhasına çarptıktan sonra Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis memurlarının içerisinde bulunduğu minibüsle çarpıştı. Kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Malatya
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