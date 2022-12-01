HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya'da kedi vahşeti! Fırına atıp yakmıştı... 3 yıl hapis verilen sanık tahliye edildi

Malatya'da kedi vahşeti! Fırına atıp yakmıştı... 3 yıl hapis verilen sanık tahliye edildi

01.12.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da meydana gelen vahşet olayında 18 yaşındaki B.B., sahipsiz kediyi çalıştığı iş yerindeki fırında yakıp öldürmüştü. Sanık B.B. savunmasında, çok pişman olduğunu belirterek "Psikolojik destek ve tedavi görmek istiyorum. Söz veriyorum bir daha karşınıza böyle çıkmayacağım." ifadesini kullandı. Mahkeme, 3 yıl hapis cezası verdiği sanığı tahliye etti.

Malatya'da kedi vahşeti! Fırına atıp yakmıştı... 3 yıl hapis verilen sanık tahliye edildi

Malatya'daki 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık B.B. (18), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu. Hakim, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki tıbbi raporu okudu.

TAHLİYE EDİLDİ

Sanık B.B. savunmasında, çok pişman olduğunu belirterek "Psikolojik destek ve tedavi görmek istiyorum. Söz veriyorum bir daha karşınıza böyle çıkmayacağım." ifadesini kullandı. Mahkeme, 3 yıl hapis cezası verdiği sanığı tahliye etti.

iStock-626175114

OLAY

Hacıabdi Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çalışan B.B'nin 18 Ekim'de gece saatlerinde sahipsiz kediyi fırına atarak ölümüne sebep olduğunu güvenlik kamerası kaydından izleyen iş yeri sahibi O.Ö, konuyu emniyete bildirmişti. Gözaltına alınan B.B, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmıştı.

'Çok hasta geldi' denilen köpekler aylarca barınakta yaşamış 'Çok hasta geldi' denilen köpekler aylarca barınakta yaşamış

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sorulan soruyla çileden çıktı: Eşkıya mı yakaladınız?Sorulan soruyla çileden çıktı: Eşkıya mı yakaladınız?
Akrep çiftliği kurdu, zehirden para kazanıyor!Akrep çiftliği kurdu, zehirden para kazanıyor!
Erdoğan'dan 'market' talimatı! Fiyat farkları gündem olmuştuErdoğan'dan 'market' talimatı! Fiyat farkları gündem olmuştu
Anahtar Kelimeler:
Malatya

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

İran milli takımının elenmesini kutlayan bir kişi, başından vurularak öldürüldü!

İran milli takımının elenmesini kutlayan bir kişi, başından vurularak öldürüldü!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak

Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak

Sosyal medyadan tanıştı, 450 bin TL kaptırdı! Gerçek halini görünce büyük şok yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, 450 bin TL kaptırdı! Gerçek halini görünce büyük şok yaşadı

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.