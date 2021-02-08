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  4. Malatya'da köpeklerin saldırdığı kadın dehşeti yaşadı! O anlar saniye saniye kamerada

Malatya'da köpeklerin saldırdığı kadın dehşeti yaşadı! O anlar saniye saniye kamerada

08.02.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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Malatya’da bir kadının sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda yaralan kadın, yetkililerin başıboş sokak köpeklerine çare bulmasını isteyerek dışarı çıkmaya korktuklarını söyledi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde önceki gün 8 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki Saime Yeşil hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

KÖPEKLERİN SALDIRISI KAMERADA

Köpeklerin saldırı anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Saime Yeşil’in evlerinin alt tarafındaki tarladan yürüdüğü sırada bir anda 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradığı görülüyor. Bu esnada yere düşen kadının köpeklerle boğuştuğu anlar ve çevrede yaşanan panik görüntülere yansıyor. Çevredekilerin bağırışları ile bir süre sonra vatandaşlar saldırıya uğrayan kadının yanına gelerek kadını köpeklerin elinden kurtarıyor.

"8 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADIM"

Yaşadığı dehşetin ardından vücudunun birçok yerinin parçalandığını ve dikişler atıldığını söyleyen Saime Yeşil, korku dolu anları anlattı. Olayın olduğu gün kızının gittiği okula gitmek için yola çıktığını ve köpeklerin saldırısına uğradığını anlatan Yeşil, “Okula gidecektim çocuğumun kitaplarını almaya, evden çıktım kısa süre sonra 8 köpeğin saldırısına uğradım. Biri kafamdan tuttu, biri kolumdan, biri bacağımdan 3 kez ayağa kalkmaya çalıştım ama yere düşürdüler. Son anda vatandaşlar yardım koştu. Her tarafım dikişli, bugün aşı vuracaklar pansuman yapacaklar, oturup kalkamıyorum. 8 köpeğin saldırısına uğramak kolay mı, Allah’tan o sırada kalbim durmadı” diye konuştu.

Kızının da geçtiğimiz günlerde köpeklerin saldırısına uğradığını anlatan kadın, yetkililerden acilen bu soruna çözüm bulunmasını istedi.

Bölgedeki sokak köpeklerine karşı tedbir alınmasını isteyen Yeşil, “Mahallede korkudan dışarı çıkamıyoruz. Çocuklarımız okula giderken de korkarak gidiyor. Bu duruma acil önlem alınsın” dedi.

(İHA)

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