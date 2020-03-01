Malatya'da korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü

Kaza, gece yarısı Malatya-Elazığ karayolu Hisartepe mevkiinde bulunan Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yaşandı. Elazığ yönünde ilerleyen Emre Özdemir (24) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Menderes Ç., yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Emre Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özdemir'in arkadaşı ağır yaralı Suat G. ise ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olay yeri incelemelerinin ardından Özdemir'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Özdemir'in Hakkari'de sözleşmeli er olarak görev yaptığı ve memleketi Malatya'ya izinli olarak geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

