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Malatya'da korkunç olay! 9 yaşındaki Münir Taylan Öncü 8'inci kattan düşüp öldü, anne ve baba baygınlık geçirdi

30.10.2023 07:02 | Son Güncelleme:
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Malatya'da akşam saatlerinde 8 katlı apartmanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oynayan 9 yaşındaki Münir Taylan Öncü, iddiaya göre dengesini kaybederek boşluğa düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Acı olaya dayanamayarak baygınlık geçiren Münir'in anne ve babası hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da korkunç olay! 9 yaşındaki Münir Taylan Öncü 8'inci kattan düşüp öldü, anne ve baba baygınlık geçirdi

Olay, akşam saatlerinde Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın son katındaki evlerinin balkonda oynayan Münir Taylan Öncü, iddiaya göre dengesini kaybederek boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Münir Taylan Öncü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

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ANNE VE BABA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Evlatlarının ölüm haberine dayanamayarak baygınlık geçiren Münir'in anne ve babası gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Münir Taylan'ın cenazesi olay yerindeki incelenmesinin ardından cenaze aracına taşınarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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