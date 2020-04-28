Malatya'da korkunç olay! Annesi, kardeşi ve yengesine tabancayla vurarak yaraladı

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Aziz K., bilinmeyen nedenle evdekilerle tartışmaya başladı. Bu sırada Aziz K., yanında bulunan tabancayla annesi Fatma ve kardeşi Kemal K. ile yengesi Fatma K.'ya ateş açtı.

1'i AĞIR 3 YARALI

Tabancan çıkan kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken, silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerin jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan şüphelinin yengesi Fatma K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Aziz K. ise jandarma tarafından suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

