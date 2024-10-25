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Malatya'da korkunç olay: Eşiyle tartıştı iş yerini ateşe verdi!

25.10.2024 21:55
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Malatya'da eşi ile tartıştıktan sonra cinnet getiren esnaf iş yerini araçlarla birlikte ateşe verdi. Korkunç olay sonrası 4 araç kullanılamaz hale gelirken şahıs gözaltına alındı.

Malatya'da korkunç olay: Eşiyle tartıştı iş yerini ateşe verdi!

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, saniyede oto tamirciliği yapan esnaf Ö.Ö., eşi ile tartıştıktan sonra işyerini içindeki araçlarla birlikte ateşe verdi.

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İŞ YERİ CAYIR CAYIR YANDI

İş yeri kısa sürede alevlere teslim olurken, ihbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangın kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yeri ile 4 araç kullanılmaz hale geldi.

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İş yeri sahibi Ö.Ö.’nün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Malatya
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