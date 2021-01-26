Malatya'da korkunç olay: Tartıştığı eşiyle görüntülü görüşme yapıp intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Yıldıztepe Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan 3 çocuk babası 39 yaşındaki Kadir D., bir gün önce eşiyle yaşadıkları tartışma sonrası evi terk ederek kardeşinin yanına gitti. Sabah saatlerinde eşi ile cep telefonunda görüntülü görüşen Kadir D., eşine canına kıyacağını söyledi. Bunun üzerine telefonu kapatan kadın, polisi aradı. İkamete gelen ekipler, çalan kapı ziline cevap alamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ikamete giren ekipler şahsı mutfaktaki doğal gaz borusuna asılı halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kadir D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadir D.'nin cenazesi, inceleme sonrası Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(İHA)

