HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da korkunç olay: Tartıştığı kişi tarafından tüfekle vuruldu

Malatya’da korkunç olay: Tartıştığı kişi tarafından tüfekle vuruldu

27.03.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da tartıştığı kişi tarafından tüfekle sırtından vurulan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya’da korkunç olay: Tartıştığı kişi tarafından tüfekle vuruldu

Olay, 01.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki gün önce yaşanan bir hadisenin ardından Cihan Şakar, U.K. ile görüşmek için şahsın ikametinin bulunduğu Hıdıroğlu Sokağa gitti. Burada yaşanan tartışmanın ardından U.K. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda sırtında isabet alan Cihan Şakar (38) ağır yaralanırken U.K. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cihan Şakar kaldırıldığı Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekipler olay yerinde yaptığı incelemede bir adet pompalı tüfek bulurken, hayatını kaybeden Cihan Şakar’ın çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve cezaevinde yeni çıktığı ileri sürüldü.

Cihan Şakar’ın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ekiplerin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
Ünlü eğlence mekanında basıldılarÜnlü eğlence mekanında basıldılar
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Malatya silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

Son Dakika: Meteoroloji'den kuvvetli kar ve yağmur uyarısı (27 Mart Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı

Ceylan derisine altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Değeri dudak uçuklatıyor! Satmaya çalışırken yakalandılar

Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı

Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı

Şişli'de 'pes' dedirten görüntü! Kapalı olması gereken eğlence mekanında basıldılar

Ünlü eğlence mekanında basıldılar

Düzce D-655'te heyelan! Büyük çapta çökme oluşan yol trafiğe kapatıldı

Düzce D-655'te heyelan! Çöken yol trafiğe kapatıldı

İzmir'de vahşet! 5 aylık hamile olan 17 yaşındaki Sezen Ünlü sokak ortasında öldürüldü

Kan donduran vahşet! 5 aylık hamileydi, 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.