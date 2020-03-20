Malatya'da koronavirüs kararı! 65 yaş üstü vatandaşların kartları geçici olarak donduruldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün virüsün hızla yayılmaması adına yetkililerin evde kalın uyarıları artarken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatı ile özellikle risk gurubunda yer alan yaşlı vatandaşlara verilen 65

yaş üstü ücretsiz pasolar, Nisan ayı sonuna kadar durduruldu.

'OTOBÜS KARTLARI BELLİ BİR SÜRE DONDURULMUŞTUR'



Malatya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın otobüs kartları bugünden itibaren geçici bir süre doldurulmuştur” denildi. Başkan Gürkan’ın talimatları ile yapılan bu kısıtlamanın virüse karşı yaşlıların evden çıkmamaları adına koruyucu bir tedbir olarak hayata geçirildiği belirtildi. Gürkan, ’Evde kal, ancak o zaman sevdiklerinin yanında olabilirsin" diyerek bu önlemi hayata geçirdiklerini belirtti.

Yine uygulamaya geçirilen bir başka hizmette ise Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarından sağlık personellerinin ücretsiz faydalanması sağlandı. Kentte görev yapan tüm sağlık personelinin kimlik kartlarını göstererek ücretsiz olarak ulaşım sağlayacakları belirtildi.