HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Malatya'da koronavirüsü yenen iki hasta alkışlarla taburcu edildi

Malatya'da koronavirüsü yenen iki hasta alkışlarla taburcu edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2020 09:50 | Son Güncelleme

Malatya'da koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ve sağlığına kavuşan 2 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Malatya'da Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören ve sağlığına kavuşan 2 hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilerek evine uğurlandı.

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Süleyman L. (58) ile Ayşe Fatma Y. (60) sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Hastane çalışanları ve doktorlar taburcu olan hastaları alkışlarla evine uğurlarken, koronavirüsünden kurtulan hastaların 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacağı belirtildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
Yeniden yasaklanacağını öğrenince...Bakın bu kez neden sıradalarYeniden yasaklanacağını öğrenince...Bakın bu kez neden sıradalar
Koronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndüKoronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeniden yasaklanacağını öğrenince bankalara akın ettiler

Yeniden yasaklanacağını öğrenince...Bakın bu kez neden sıradalar

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 92 yaşındaki Bahriye nine koronavirüsü yendi

92 yaşında koronavirüsü yendi!

'Babam geldiğinde kocaman sarılacağım'

Dört gözle o günü bekliyor: Geldiğinde kocaman sarılacağım

92 yaşında koronavirüsü yendi! Böyle taburcu ettiler

92 yaşında koronavirüsü yendi! Böyle taburcu ettiler

İşitme engellilere koronavirüs işaret diliyle anlatıldı

İşitme engellilere koronavirüs işaret diliyle anlatıldı

İletişim Başkanı Altun paylaştı! İşte 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' klibi

Cumhurbaşkanlığı paylaştı! İşte o klip

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.