Malatya'da koronavirüsü yenen iki hasta alkışlarla taburcu edildi

Malatya'da Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören ve sağlığına kavuşan 2 hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilerek evine uğurlandı.
Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Süleyman L. (58) ile Ayşe Fatma Y. (60) sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Hastane çalışanları ve doktorlar taburcu olan hastaları alkışlarla evine uğurlarken, koronavirüsünden kurtulan hastaların 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacağı belirtildi.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum