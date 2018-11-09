Malatya'da kötü koku halkı sokağa döktü

Olay, Battalgazi İlçesine bağlı, Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Beydağı Mahallesi Mars Sokak'ta çevreye bir anda ağır bir koku yayıldı.
Evlerin içerisinde de hissedilen koku nedeniyle sokağa dökülen mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.
Doğalgaz hattının bulunmadığı sokağa gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparken her ihtimale karşın Doğalgaz ve itfaiye ekipleri de olay yerine çağrıldı. Ekiplerin sokakta bulunan bazı evlerde de inceleme yaptığı olayda herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
(İHA)
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