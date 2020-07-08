HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da kumar ve fuhuş operasyonu

Malatya’da kumar ve fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 22:08 | Son Güncelleme

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen kumar ve fuhuş operasyonunda 13 kişi hakkında işlem yapıldı.

Malatya’da kumar ve fuhuş operasyonu

Edinilen bilgilere göre; Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, iki adreste fuhuş yapıldığını tespit edilirken, adreslere yapılan operasyonda 5 şahsa fuhuş konusu ile alakalı olarak idari işlem yapılarak 9 bin 250 TL para cezası kesildi.

Bahse konu adreslerin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapıldığı çalışmalarda, ayrıca Zührevi Hastalıklarla ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığınca Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekiplerce fuhuş yapıldığı tespit edilen toplam 13 ikamet hakkında 30’ar gün mühürlenme kararı alındı.

Öte yandan, bir oyun salonu ile bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adreslere operasyon yapan ekipler, 8 kişiye 9 bin 800 TL idari para cezası uygularken, kumar parası olan 385 TL geçici olarak muhafaza altına alarak işletmeci 2 şahıs hakkında kumar oynanması İçin yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yaptı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
Erzurum'da feci kaza! TIR'ın dorsesinin çarptığı araç hurdaya döndüErzurum'da feci kaza! TIR'ın dorsesinin çarptığı araç hurdaya döndü
Erken ergenlik: Nedenleri, belirtileri, tedavisiErken ergenlik: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

En Çok Okunan Haberler

CHP'li isim paylaştı! A Haber'deki 'çamaşır makinesi' detayı

CHP'li isim paylaştı! A Haber'deki 'çamaşır makinesi' detayı

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Gay olmasıyla ilgili konuştu! 'Nakşibendi tarikatında...'

Gay olmasıyla ilgili konuştu! 'Nakşibendi tarikatında...'

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

'Senin ederin kaç para?' demişti! O yarbay hakkında flaş gelişme

'Senin ederin kaç para?' demişti! O yarbay hakkında flaş gelişme

Flaş siyah maske yasağı! Hastaneye girişe izin verilmiyor

Flaş siyah maske yasağı! Hastaneye girişe izin verilmiyor

İlginizi Çekebilir

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Alabaylar Çetesi kimdir?

Alabaylar Çetesi kimdir?

Diğer Haberler
Erzurum'da feci kaza! TIR'ın dorsesinin çarptığı araç hurdaya döndü

Erzurum'da feci kaza! TIR'ın dorsesinin çarptığı araç hurdaya döndü

Gaziantep Valisi Gül: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor

Gaziantep Valisi'nden uyarı: Vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor

Anne ve oğlu piknikte fırtınanın devirdiği ağaç altında kaldı

Anne ve oğlu fırtınanın devirdiği ağacın altında kaldı

Muğla'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Bir ilde daha asker uğurlamalarına kısıtlama

8 Temmuz 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Süper On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

Beton dökülen inşaatta çökme: 2 işçi yaralandı

İnşaatta çökme: 2 işçi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.