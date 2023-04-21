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Malatya'da namaz sonrası mezarlıkta buruk bayram! Duygu dolu anlar yaşandı

21.04.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da, çok sayıda vatandaş, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Bayram namazının ardından mezarlığa gidenler, depremde vefat eden yakınlarının başında duygu dolu anlar yaşadı.

Malatya'da namaz sonrası mezarlıkta buruk bayram! Duygu dolu anlar yaşandı

Bayram namazını Şehir Mezarlığı'nda kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde saf tuttu. Depremde hasar alan mezarlıktaki camide vatandaşlar cenaze namazı kılınan alanda bayram namazı kıldı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı.

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Namaz sonrasında lokum ikram edildi. Mezarlıklara giden çok sayıda kişi yakınlarının kabrini ziyaret etti.

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Depremde vefat edenlerin ailelerine teselli vermeye çalışan vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmayarak, gözyaşı döktü.

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(DHA)

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