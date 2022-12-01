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Malatya’da otobüs ile otomobil çarpıştı: Komiser yardımcısı öldü, oğlu yaralandı

01.12.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan bir komiser yardımcısı hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.

Malatya’da otobüs ile otomobil çarpıştı: Komiser yardımcısı öldü, oğlu yaralandı

Malatya’daki kaza dün akşam saat 21.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Nadir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Ramazan T. (42) idaresindeki otomobil ile sürücüsü öğrenilmeyen bir yolcu otobüsü çarpıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kameralara saniye saniye yansıyan kazada savrulan otomobildeki Ramazan T. ile oğlu M.E.T. (4) yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darende ilçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

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Otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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