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Malatya'da otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

06.07.2021 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Muzaffer Aydın (46) idaresindeki otomobil, Kurucaova Mahallesi'nde dereye devrildi.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Aydın hayatını kaybederken, yanındaki Sara Şen (27) yaralandı. Şen, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Aydın'ın Doğanşehir Bölge Trafik Amirliğinde, yaralanan Sara Şen'in ise Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı, kazanın polislerin mesai çıkışı Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki evlerine döndüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.

Aydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Malatya
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