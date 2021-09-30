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  4. Malatya'da otostopçu şoku! Önce telefonunu çaldılar sonra aracını gasp ettiler

Malatya'da otostopçu şoku! Önce telefonunu çaldılar sonra aracını gasp ettiler

30.09.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da otostop yaptıkları iddia edilen 18 yaşından küçük 4 kişi, telefonunu çaldıkları kişinin araçtan uzaklaşmasını fırsat bilip aracını gasp etti. Üçü yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıslar, polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı. Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren polisler, dördüncü şahsı yakalamak için çalışma yapıyor.

Malatya'da otostopçu şoku! Önce telefonunu çaldılar sonra aracını gasp ettiler

Edinilen bilgilere göre, 18 yaşında küçük yabancı uyruklu bir şahıs gündüz saatlerinde Sivas -Malatya karayolu Kangal- Arguvan ilçeleri aralığında bir akaryakıt İstasyonuna yakıt almak için giren Volkswagen marka aracın açık camından sürücüye ait telefonu alarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden araç sürücüsü çalınan telefonun peşinden koşarken kontağı üzerinde unuttuğu aracını diğer şebeke üyelerine kaptırdı. Aracın gasp edildiğini fark eden sürücü durumu jandarma ekiplerine bildirirken, otomobili gasp eden 3 kişi daha sonra diğer arkadaşlarını da yanlarına alarak bölgeden ayrıldı.

'DUR' İHTARINA UYMAYINCA YAKALANDI

Şüphelilerin Malatya'ya gelme ihtimaline karşın çalışma başlatan ekipler gece yarısı 100. Yıl Caddesi civarında fark ettikleri aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan araç ekiplerle girdiği kovalamaca sonucu Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı. Aracı bırakarak kaçan şüphelilerden 3'ü bölgede gizlendikleri muhtelif noktalarda ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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DÖRDÜNCÜ ŞAHIS İÇİN ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Dördüncü şahsında yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler gasp edilen araçta da detaylı inceleme yaptıktan sonra araçla birlikte şüpheli 3 kişiyi Çocuk Şubeye götürdü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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