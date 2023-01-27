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Malatya'da özel halk otobüsü baraj gölüne uçtu! Görüntüler ortaya çıktı: Can pazarı, çığlık sesleri...

27.01.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da dün, belediyeye ait bir özel halk otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak baraj gölüne uçtu. Kazada can pazarı yaşanırken çevrede bulunanlar yolcuları otobüsten kurtardı. Otobüsten yaklaşık 10 yolcu kurtarılırken, kaza sonucu yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Öte yandan özel halk otobüsünün araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolcuların paniklediği görülürken, aracın suya daldığı anda ise yolcuların çığlık attıkları duyuluyor.

Olay, Malatya Battalgazi'de meydana geldi. Dün içinde yolcu bulunan belediyeye ait bir özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucunda Karakaya Baraj Gölü'ne uçtu. Özel halk otobüsünün baraj gölüne uçtuğunu gören çevredeki vatandaşlar, otobüsteki yolcuları kurtarmak için zamanla yarıştı. Otobüs içerisinden 10 yolcu kurtarılırken kaza sonucu yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Öte yandan özel halk otobüsünün araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolcuların paniklediği görülürken aracın suya daldığı anda ise yolcuların çığlık attıkları duyuluyor.

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ÖZEL HALK OTOBÜSÜ BARAJ GÖLÜNE UÇTU

Kaza, Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü'nde bulunan Atabey Feribot İskelesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bölgeye sefer yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi şirketi MOTAŞ’a ait halk otobüsü içerisinde yolcular varken sürücüsünün kontrolünden çıkarak Karakaya Baraj Gölü'ne uçtu. Göle düştükten sonra feribota çarpan otobüste bulunan yolcuları kurtarmak için zamanla yarışıldı. Can pazarının yaşandığı kazada çevrede bulunan vatandaşlar hemen feribottan otobüsün üzerine çıkarak havalandırma kapakları ve kırdıkları camlardan içerideki yolcuları çıkarmaya başladı. Yaşanan bu can pazarı amatör cep telefonu kameralarına da yansırken bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de hemen çalışma başlattı. Otobüste yaklaşık 10 yolcu kurtarılırken, kaza sonucu yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ve jandarma ekibi yönlendirilirken, dalgıçlar otobüste başka yolcu olup olmadığını belirlemek için uzun süre çalışma yaptı.

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Kazaya tanık olan vatandaşlar, otobüsün manevra yaptıktan sonra hakimiyetini kaybederek suya düştüğünü ve sonrasında herkesin otobüsteki yolcuları kurtarmak için büyük mücadele verdiğini söyledi. Kaza sonrası bölgeye gelen Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ile Belediye Başkanı Osman Güder’de çalışmaları yakından takip etti. Otobüsün sudan çıkarılması için çalışma başlatılırken, jandarma da kazayla ilgili inceleme başlattı.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan can pazarının yaşandığı kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolcuların paniklediği görülürken aracın suya daldığı anda ise yolcuların çığlık attıkları duyuluyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Malatya özel halk otobüsü

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