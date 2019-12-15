Malatya’da polis noktasına silahlı saldırı iddiası! Validen açıklama geldi!

Emniyet ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Edinilen bilgilere göre, Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önündeki polis noktasına silahla ateş açıldığı iddia edildi.
Vali Baruş, yaptığı açıklamada, sosyal medyada Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği'ne silahlı saldırı düzenlendiğine yönelik paylaşımların bulunduğunu söyledi.
Bunların gerçeği yansıtmadığını belirten Baruş, "Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binası çevre nöbetçisi tarafından binayı gözetlediği düşünülen bir kişinin görülmesi üzerine caydırma amacıyla havaya ateş açılmıştır. Herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir. Şüpheli şahısı arama çalışmaları devam etmektedir." dedi.
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