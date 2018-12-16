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Malatya'da pompalı tüfek dehşeti! Kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2018 21:55 | Son Güncelleme

Malatya'da iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Mehmet Can D.7nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Özkan Ahmet Yiğit (21) yaraladı.

Malatya'da pompalı tüfek dehşeti! Kurşun yağdırdı

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Abdulkadir Eriş Caddesi üzerinde bulunan A.Y.'ye ait iş yeri önüne gelen M.C. yanında getirdiği pompalı tüfekle iş yerine kuruşun yağdırdı. Açılan ateş sonucunda iş yeri sahibi olduğu belirtilen A.Y. bacaklarına ve sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede 3'ü dolu 5 tüfek kartuşu bulunurken A.Y.'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli M.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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