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Malatya'da şiddetli fırtına ağacı kökünden söktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 09:40 | Son Güncelleme

Malatya'da etkili olan şiddetli fırtına ağacı kökünden söktü.

Malatya'da şiddetli fırtına ağacı kökünden söktü

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kent genelinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Yakınca Mahallesi'nde kökünden sökülen bir ağaç park halindeki hafif ticari bir aracın üzerine devrildi.Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı olayda, park halindeki aracın üzerine devrilen ağaç itfaiye ekiplerinin yaklaşık olarak 30 dakikalık bir çalışması sonucunda bulunduğu yerden halatlarla kaldırılırken araçta küçük çapta maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan şiddetli fırtına nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya fırtına AĞAÇ

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