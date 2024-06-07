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  4. Malatya'da silahlı saldırı: 1 ölü! Araçtan kurşun yağdırdılar

Malatya'da silahlı saldırı: 1 ölü! Araçtan kurşun yağdırdılar

07.06.2024 01:26
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Malatya’da kaldırım üzerinde bekleyen 36 yaşındaki Sefa Karakuş’a yanına yaklaşan bir araçtan ateş açıldı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Karakuş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da silahlı saldırı: 1 ölü! Araçtan kurşun yağdırdılar

Olay, 23.15 sıralarında kent merkezi Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir konteyner iş yerinin yan tarafında kaldırım üzerinde bekleyen Sefa Karakuş’a (36) olay yerine gelen bir araçtan silahla peş peşe ateş açıldı.

4 KURŞUN İSABET ETTİ

Açılan ateş sonucu kafasına ve karın bölgesine 4 adet kurşunun isabet ettiği şahıs ağır yaralanırken, kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs bölgedeki kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

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Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tabanca ile cep telefonu bulurken, hayatını kaybeden şahsın üzerinde yüklü miktarda para bulundu.

Sefa Karakuş’un cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayın zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya silahlı saldırı
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