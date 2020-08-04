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Malatya'da son dakika deprem haberi (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

Malatya'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem haberini son dakika olarak duyurdu. Deprem Elazığ, Gaziantep, Diyarbakır ve Urfa'dan da hissedildi. İçişleri Bakanı Soylu, Malatya Valisi ve Pütürge Belediye Başkanı'ndan deprem sonrası peş peşe açıklamalar geldi.

Malatya'da son dakika deprem haberi (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Malatya'daki depremin merkez üssü Pütürge ilçesi olarak belirlendi. Saat 12.37'te meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5.7 AFAD ise 5.2 olarak duyurdu. Deprem yeryüzüne 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN DEPREM SONRASI AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'daki deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada "Şu ana kadar hasara kadar ihbar yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle;

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok.Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor."

MALATYA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge'deki depremle ilgili yaptığı açıklamada "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok." ifadelerini kullandı.

PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YOK

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük de canlı yayında yaptığı açıklamada "Hasar var, can kaybı yok" dedi. Bölgede daha önceden 2 bin 500'e yakın hasarlı bina olduğunu belirten Sülük, bu binalara girilmemesi uyarısında bulundu.

CHP'Lİ AĞBABA: TEPEHAN'DA İKİ BİNA YIKILDI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, depreme Malatya'daki parti binasında yakalandıklarını belirterek, kendilerine Tepehan'da iki binanın yıkıldığı bilgisinin geldiğini ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

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SON DEPREMLER-KANDİLLİ RASATHANESİ İÇİN TIKLAYIN

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Deprem sonrası Malatya'dan gelen ilk kareler;

DEPREM 1

DEPREM 5

DEPREM2

DEPREM3

DEPREM4

Ayrıntılar geliyor...

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