Malatya'da son dakika deprem haberi (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Malatya'daki depremin merkez üssü Pütürge ilçesi olarak belirlendi. Saat 12.37'te meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5.7 AFAD ise 5.2 olarak duyurdu. Deprem yeryüzüne 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'daki deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada "Şu ana kadar hasara kadar ihbar yok" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle;
"Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok.Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor."
Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge'deki depremle ilgili yaptığı açıklamada "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok." ifadelerini kullandı.
Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük de canlı yayında yaptığı açıklamada "Hasar var, can kaybı yok" dedi. Bölgede daha önceden 2 bin 500'e yakın hasarlı bina olduğunu belirten Sülük, bu binalara girilmemesi uyarısında bulundu.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, depreme Malatya'daki parti binasında yakalandıklarını belirterek, kendilerine Tepehan'da iki binanın yıkıldığı bilgisinin geldiğini ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.
Deprem sonrası Malatya'dan gelen ilk kareler;
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