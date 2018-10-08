Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma açılan öğretmen M.K’nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. M.K’nin adresinde ele geçirilen bazı dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından, “Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. M.K. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı.
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