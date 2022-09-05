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Malatya'da tüyler ürperten gizem! Burada yaşayan balıklar kutsal kabul ediliyor

05.09.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bulunan Balıklı Çeşme'deki balıkların yıllardır gizemi çözülemiyor. Yıllar önce mahalle muhtarının su koktuğu gerekçesiyle balıkları başka bir yere defnetmesi ve bunun ardından ailesindeki kişileri peş peşe kaybetmesi üzerine buranın kutsal kabul edildiğini söyleyen köy halkı, balıkların hastalıklara şifa olduğunu öne sürüyor. Sultan Türkan, “Çeşmemizde balıklarımız var. Çeşmeye bıraktığımız bulaşıklarımızı yıkıyorlar. Biz onlara, onlar bize alıştı'' şeklinde konuşuyor.

Malatya'da tüyler ürperten gizem! Burada yaşayan balıklar kutsal kabul ediliyor

Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi'nde bulunan bölge sakinlerinin ‘Balıklı Çeşme’ olarak adlandırdıkları çeşmedeki balıkların gizemi çözülemiyor. Balıklı Çeşme'yle ilgili en yaygın hikaye olarak, mahallenin kuruluş yıllarında mahalle muhtarının çeşmeyi balıklardan arındırmasının ardından aile üyeleri ile birlikte peş peşe hayatını kaybetmesiyle balıkların bölgede yeniden türemesi anlatılıyor.

Öldüklerinde cenaze töreni düzenlenen ve yiyenin öleceği düşünülerek çeşitli kutsiyetler atfedilen balıkların, birçok hastalığa da iyi geldiğine inanılıyor.
Mahalle sakinlerinin çeşmeye bıraktıkları bulaşıkları da temizledikleri için kadınların uğrak yeri olan çeşme ve park, şu günler yerli-yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

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“BALIKLAR BULAŞIK MAKİNESİ GÖREVİ GÖRÜYOR”

Balıklarla birlikte yaşamaya alıştıklarını kaydeden mahalle sakinlerinden Sultan Türkan, “Çeşmemizde balıklarımız var. Onlar bize, biz onlara yardımcı oluruz. Çeşmeye bıraktığımız bulaşıklarımızı yıkıyorlar. Bir nevi bulaşık makinesi görevini görüyorlar. Biz onlara, onlar bize alıştı. Böyle yaşamımıza devam ediyoruz” dedi.

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“ÖLEN BALIKLARI DEFNEDİYORUZ”

Diğer mahalle sakinlerinden Araştırmacı-Yazar Musa Aslantaş ise ölen balıkları insanlar gibi defnettiklerini kaydederek, “Köyümüzdeki çeşmenin arka kısmında 5-6 kaynak su var. Çeşmeyi besleyen kaynaklar bunlar. Yıllar önce köyümüze dönemin valisi gelmiş. Valiye mahalle muhtarı içmesi için su verince vali bey suyun balık koktuğunu ifade etmiş. Bunun üzerine mahalle muhtarı çeşmedeki balıkları alıp köyün içerisinde bir bölgeye defin ediyor. Bir süre sonra mahalle muhtarının oğlu ve eşi ve daha sonra kendisi peş peşe vefat ediyor. Benzer olaylar daha sonra da yaşanırken, bölge halkı da bu gelişmelerinin ardında balıklara bir kutsiyet atfetti” diye konuştu.

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(İHA)

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