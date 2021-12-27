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Malatya'da yalnız yaşayan polis memuru evinde ölü bulundu

27.12.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da kendisinden haber alınamayan polis memuru yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği tahmin edilen polis memurunun kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.

Malatya'da yalnız yaşayan polis memuru evinde ölü bulundu

Olay, 22.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Uğur B.’den haber alamayan Elazığ ilinde bulunan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

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BİR SÜREDİR KALP RAHATSIZLIĞI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Uğur B.’nin (51) Mazi sokak içerisinde bulunan ikametine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde Uğur B.’yi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen polis memurun cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Malatya
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