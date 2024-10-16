Malatya'da yaşanan 5.9'luk depremin ardından telefon operatörlerinden destek tarife açıklaması geldi

Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, bölgede panik yarattı ve çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından telefon operatörleri, Malatya'daki kullanıcılarına ücretsiz tarifeler sunarak acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanmaya çalışıldı.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgede ulaşım ve iletişimle ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını açıkladı. Uraloğlu, internet tabanlı uygulamaların kullanılmasını önerdi.

OPERATÖRLERDEN DESTEK AÇIKLAMALARI

3 operatör deprem bölgesindeki kullanıcılara acil destek paketi sunduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İşte o paylaşımlar:

Turkcell, deprem bölgesindeki müşterilerine yönelik yaptığı açıklamada, "Malatya'daki deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Türk Telekom ise Twitter üzerinden, "Malatya deprem bölgesindeki müşterilerimizin sevdikleriyle iletişim kurabilmeleri için ücretsiz dakika, SMS ve GB tanımlanmıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Vodafone ise paylaşımında üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, "Afet bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır. Ülkemize geçmiş olsun. " mesajını iletti.