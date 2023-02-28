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  4. Malatya'daki deprem sonrası yeni fay uyarısı! Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

Malatya'daki deprem sonrası yeni fay uyarısı! Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

28.02.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün 5,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den 'yeni fay' uyarısı geldi. Söz konusu depremin gerçekleştiği fayın MTA haritasında çizilmediğini belirten Görür "Bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir. Ama daha önce olmuş 7,6’lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin" dedi.

Malatya'daki deprem sonrası yeni fay uyarısı! Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün, 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,96 kilometre derinlikte yaşanan deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi. Depremin etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştu.

NACİ GÖRÜR'DEN YENİ FAY HATTI UYARISI

Resmi bilgilere göre depremde iki kişi yaşamını yitirdi, 140 kişi de yaralandı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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"MTA HARİTASINA ÇİZİLMEMİŞ YENİ BİR FAY"

Görür, mesajında, “Yeşilyurt, Malatya'da 5,5 deprem oldu. Deprem Malatya Fayına paralel bir hat üzerinde. Doç. Dr. Cengiz Zabcı ve Prof. Dr. Ziya Çakır ile konuştum, bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir. Ama daha önce olmuş 7,6'lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin” ifadelerini kullandı.

GDFGFD

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