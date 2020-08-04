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  4. Malatya'daki depreme markette yakalanan vatandaşların kaçış anı kamerada

Malatya'daki depreme markette yakalanan vatandaşların kaçış anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 14:26 | Son Güncelleme

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında marketteki vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VATANDAŞLARIN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Malatya'da meydana gelen deprem sırasında markette bulunan vatandaşların kaçış anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ELAZIĞ'DA HİSSEDİLEN DEPREMDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Elazığ’da da şiddetli hissedilen depremde büyük panik yaşandı. Vatandaşların korku içinde dışarıya çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


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