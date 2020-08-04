Malatya'daki depreme markette yakalanan vatandaşların kaçış anı kamerada

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Malatya'da meydana gelen deprem sırasında markette bulunan vatandaşların kaçış anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Elazığ’da da şiddetli hissedilen depremde büyük panik yaşandı. Vatandaşların korku içinde dışarıya çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.