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Malatya'daki depreme Veli Ağbaba canlı yayında yakalandı: Vallahi sallanıyoruz yahu

27.11.2020 14:19 | Son Güncelleme:
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Malatya'daki depreme Veli Ağbaba canlı yayında yakalandı: Vallahi sallanıyoruz yahu

Malatya'da meydana gelen depreme sosyal medyada canlı yayın yaparken yakalanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın "Deprem oldu vallahi. Devam edelim mi? Vallahi sallanıyoruz yahu. Canlı yayında depremi yaşıyoruz" dediği görüldü.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre meydana gelen 4.7 büyüklüğünde deprem depremde vatandaşlar sokağa döküldü. Meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte kapalı olan iş yerinin raflarında bulunan ürünlerin sallandığı ve vatandaşların sokaklara çıktığı görüldü.

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AĞBABA DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Doğanşehir İlçe Başkanlığı'ndaki toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da depremi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken yaşadı. Ağbaba, canlı yayında, "Deprem oldu vallahi. Devam edelim mi? Vallahi sallanıyoruz yahu. Canlı yayında depremi yaşıyoruz" dediği görüldü.

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Bir başka görüntüde ise ablası Esila Parlak ile birlikte mutfakta pasta yapan 3 yaşındaki Albira Parlak, deprem olmasıyla büyük korku yaşadı. Korkuyla ağlayan Almira'yı kucaklayan ablası Esila Parlak evden dışarıya çıktı.

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Sokağa çıkan vatandaşlar da oturdukları sırada büyük sarsıntıyla korku dolu anlar yaşadıklarını anlattı.

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Kaynak: DHA

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