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Malatya'daki depremin ardından korkutan açıklama! 'Büyük bir deprem beklentisi içerisindeyiz'

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

Malatya'da bugün meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan bir açıklama geldi. Malatya İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Geoteknik Mühendisi Dr. Talha Sarıcı, Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) üzerinde 100 yıldır çok büyük bir deprem yaşamadıklarını belirterek, "Bu fay hattı 6,5 ile 8,0 arasında bir deprem üretme kapasitesinde. 100 yıldır da bu deprem oluşmadığı için büyük bir deprem beklentisi içerisindeyiz" dedi.

Malatya'daki depremin ardından korkutan açıklama! 'Büyük bir deprem beklentisi içerisindeyiz'

Malatya'da; Pütürge başta olmak üzere Hekimhan, Yazıhan ve Arguvan ilçesinde son aylarda büyüklükleri 3.0 ile 5.0 büyüklüğünde değişen yaklaşık 100 deprem meydana geldi. 24 Ocak'ta Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra da bu sarsıntılar artarak devam etti. Oluşan depremlerin ardından bölgelerde çalışma başlatılırken, hasarlı evlerde yaşayanlar için çadır kuruldu, yardımlar yapıldı.

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'KIRILMA EVRELERİNİ YAŞADIĞIMIZ İÇİN AKTİF OLARAK DEPREMLER OLMAKTA'

İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Geoteknik Mühendisi Dr. Talha Sarıcı, bölgenin çok aktif fay hatlarından biri olan Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer aldığını belirterek, "Bu fay hattı yaklaşık 2 milyon yıldır hareket etmekte. Toplamda 10 ile 15 kilometre bir yer değişikliği ön görülmüş ve bu yer değişimi halen devam ediyor. Yaklaşık yıllık hızı 6 ile 8 milimetre arasında değerde. Şu an bu depremlerin olma nedeni; bu hareket sırasında fay hatları arasında bir enerji birikiyor. Bu enerjiyi atmak istiyor. Bu enerjiyi atmak için de kırılması gerekiyor. Şu an o kırılma evrelerini yaşadığımız için bölgemizde aktif olarak depremler olmakta" diye konuştu.

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'100 YILDIR ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM YAŞAMADIK'

Sıkça yaşanan depremlerin öncü mü yoksa artçı mı olduğu sorusuna net yanıt veremediklerini de dile getiren Sarıcı, şöyle devam etti:

"Şu an bunu henüz kestiremiyoruz. Bir yandan iyi, bir yandan kötü. İyi haber şu; yavaş yavaş bu enerjiyi atması. Malumunuz sürekli depremler oldu bölgemizde, son 1 sene içerisinde. Bu depremler çok yıkıcı depremler olmadı çok şükür. Kötü haber şu; 100 yıldır çok büyük bir deprem yaşamadık bu fay hattı üzerinde. Bu fay hattı 6,5 ile 8,0 arasında bir deprem üretme kapasitesinde. 100 yıldır da bu deprem oluşmadığı için büyük bir deprem beklentisi içerisindeyiz. Benim önerim ve bizim yapmamız gereken şey ne? Bu depreme hazırlıklı olmak ve bu depremle yaşamayı öğrenmek. Çok iyi bir zemin etüdü yaptığımız sürece, üzerine statik çok iyi bir proje gerçekleştirilmiş, yeni deprem yönetmeliğine göre çok iyi bir statik proje yapılmış bina oturtursak hiçbir problem yaşamayacağımızı düşünüyorum."

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DHA

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